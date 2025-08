Un nouvel entraîneur-chef pour les Pionniers CFL de Baie-Comeau

La prochaine saison de hockey senior AA s’en vient à grands pas et les Pionniers CFL de Baie-Comeau s’y préparent en accueillant un nouvel entraineur-chef.

Il s’agit de Yan Côté, un entraîneur d’expérience qui arrive de la structure des Nord-Côtiers.

« Il connaît d’ailleurs la plupart des jeunes joueurs qui tenteront de se tailler une place avec l’équipe cette année », commente l’équipe baie-comoise pour annoncer l’arrivée du nouveau venu.

Yan Côté se dit très heureux de cette nomination. « La game me manquait et je me sens privilégié de retourner derrière un banc et de rejoindre la grande famille des Pionniers », affirme-t-il.

Photo Facebook