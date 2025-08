Plusieurs feux de forêt incontrôlés font toujours rage à Terre-Neuve-et-Labrador

Six feux de forêt sont en activité à Terre-Neuve, dont la moitié sont incontrôlables.

Le premier ministre de la province, John Hogan, a indiqué mercredi qu’un nombre inconnu de structures ont été détruites dans l’est de la province, notamment des chalets dans la région de Broad Cove Pond.

M. Hogan a précisé que l’incendie dans la région de Small Point–Adam’s Cove–Blackhead–Broad Cove et Kingston a doublé de superficie depuis mardi, atteignant plus de 14,3 kilomètres carrés, mais qu’il se propage vers l’intérieur des terres et loin des municipalités.

Il a ajouté que l’incendie dans la région de Holyrood a très peu progressé pendant la nuit, se maintenant à environ 0,22 kilomètre carré.

Un nouvel incendie, qui s’est déclaré mardi après-midi dans le centre de Terre-Neuve, près de la route 360, plus connue comme l’autoroute de Bay d’Espoir, est estimé à environ 1,5 kilomètre carré.

La province utilise trois avions, dont des bombardiers d’eau, pour éteindre les flammes.

Le premier ministre Hogan a imploré les résidents de respecter la nouvelle interdiction des feux à ciel ouvert, affirmant que la province est sèche comme du petit bois.

Malgré l’interdiction, les autorités sont intervenues sur trois feux de camp dans la région de St. John’s la veille au soir, a-t-il ajouté.

M. Hogan a dit envisager d’augmenter l’amende pour violation de l’interdiction, qui peut varier de 75 $ à 1000 $.