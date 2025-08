Pour en finir avec les dépotoirs clandestins dans la Manicouagan

Les dépotoirs clandestins pullulent dans la Manicouagan, malgré des campagnes de sensibilisation récurrente. La dernière en liste, mise sur pied par Environnement Côte-Nord, multipliera les pistes d’actions pour tenter d’enrayer ce polluant fléau.

« Assurer la pérennité des usages sur le territoire de la Manicouagan tout en préservant les richesses naturelles » est le nom de la plus récente initiative d’Environnement Côte-Nord pour s’attaquer à la problématique des dépotoirs clandestins.

Le territoire de la MRC de Manicouagan et le Nitassinan de Pessamit sont visés par cette campagne qui vise à promouvoir la préservation des richesses hydriques et le maintien d’un environnement sain.

Pour arriver à ses fins, Environnement Côte-Nord mise sur la concertation des acteurs régionaux, dont la MRC de Manicouagan et le Conseil des Innus de Pessamit. L’implication du réseau des observateurs de nuisances sera précieuse et du recrutement est prévu auprès des jeunes grâce à des activités leur étant spécialement destinées.

Une campagne de communication et de sensibilisation est prévue, de même que des inventaires des nuisances sur le terrain. La plateforme de signalement Combattez le fléau sera mise à jour. Du nettoyage et la mise à l’essai de mécanismes de prévention sont également au programme.

« Il est désolant de constater que même encore aujourd’hui, en 2025, on observe la présence de dépotoirs clandestins de différentes importances. Ce manque de civisme déplorable et ces mauvaises habitudes de vie affectent négativement nos écosystèmes, notre sécurité, le territoire et le bien commun. La gestion durable des richesses naturelles fait partie de nos préoccupations et nous croyons que ce projet permettra d’améliorer grandement l’état des lieux dans la Manicouagan », explique Marcel Furlong, préfet élu de la MRC de Manicouagan.

On a dénombré plus de 800 dépotoirs clandestins dans la région, ce nombre n’incluant que ceux ayant été signalés. Les effets néfastes des dépotoirs sur l’environnement sont connus et multiples. Certes, ils altèrent la qualité des paysages, mais les principales conséquences néfastes sont la détérioration des habitats naturels, la contamination des sols, l’érosion et l’émission de gaz à effet de serre. « Ils représentent donc un risque tangible pour la sécurité, la santé publique et la préservation de nos écosystèmes », indique Environnement Côte-Nord, qui chapeaute l’initiative..

Les campagnes contre les dépotoirs clandestins ont lieu de manière récurrente depuis une trentaine d’années. Cette fois, c’est dans la MRC de Manicouagan et sur le Nitassinan de Pessamit que les efforts seront concentrés pour mettre un frein à ces pratiques d’un autre âge.