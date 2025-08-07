Cayens disparus : la Garde côtière met fin aux recherches 

Par Emy-Jane Déry 9:45 PM - 7 août 2025
Temps de lecture :

Les deux résidents de Havre-Saint-Pierre ont quitté à bord de cette embarcation.  Photo Facebook

La fin l’opération de recherche visant à retrouver deux hommes de Havre-Saint-Pierre disparus avec leur embarcation a été annoncée par la Garde côtière canadienne, jeudi soir.

« En dépit de tous les efforts, la fin de l’opération de recherche a été annoncée à 19 h 30, le jeudi 7 août, par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d’Halifax », a fait savoir Pêches et Océans par courriel. 

Nelson Boudreau, 68 ans, et Grégory Landry, 36 ans, ont quitté Havre-Saint-Pierre samedi. Ils devaient se rendre à Blanc-Sablon, mais ils n’ont jamais redonné de nouvelles par la suite, contrairement à ce qui était prévu avec leurs proches. 

La Garde côtière canadienne a été avisé de leur disparition et a commencé les recherches mardi. 

Après la découverte de bidons d’essence, elles avaient été concentrées entre Kegaska et Harrington Harbour, jeudi.  

« Ces décisions ne sont jamais prises à la légère. Plusieurs facteurs sont considérés, dont : les objets retrouvés; le temps de survie estimé des individus dans l’eau; le délai entre la dernière fois que les gens ont été aperçus et le signalement initial qui a été fait à la GCC, le nombre d’heures de recherche et d’unités assignées à la zone de recherche; et l’absence de contacts sur les différents appareils de communication », a précisé Pêches et Océans, soulignant que aucune autre entrevue ne serait accordée. 

« La Garde côtière canadienne tient à présenter ses plus sincères condoléances aux proches des victimes », écrit l’organisme fédéral. 

Le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec. 

Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

