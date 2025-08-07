Deux Cayens disparus au large : des bidons d’essence retrouvés

Des bidons d’essence identifiés comme appartenant aux disparus ont été retrouvés dans le secteur des îles Galibois, au large de la Basse-Côte-Nord.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les deux hommes de Havre-Saint-Pierre partis en bateau samedi, en direction de Blanc-Sablon.

Suite à la découverte des bidons d’essence, les recherches pour localiser Nelson Boudreau, 68 ans et Grégory Landry, 36 ans, seront concentrées entre Kegaska et Harrington Harbour, jeudi.

« Les NGCC A. Leblanc, NGCC Cap Aupaluk et NGCC Cap Tourmente sont toujours mobilisés pour les recherches, ainsi que de multiples ressources aériennes », a fait savoir la Garde côtière canadienne.