Accès au fleuve à Baie-Comeau : la FédéCP Côte-Nord veut trouver des solutions

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) Côte-Nord donne son appui à l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes dans les démarches entreprises en réaction à l’instauration d’une tarification à la descente de bateau au Club nautique de Baie-Comeau.

L’organisation se dit convaincue que ce patrimoine collectif doit rester « un espace ouvert, de liberté et de partage » et elle s’inquiète des conséquences d’une telle mesure sur « l’accessibilité universelle aux plans d’eau québécois ».

Elle partage l’inquiétude des membres de l’Association face à la possibilité que des citoyens de l’extérieur soient dissuadés de profiter de ce lieu emblématique.

Consciente des réalités économiques et logistiques que représentent la gestion et l’entretien des infrastructures nautiques, la Fédération reconnaît les efforts du Club nautique et de la Ville pour assurer la sécurité et la pérennité des lieux.

« Toutefois, elle croit fermement qu’il est possible de trouver un équilibre entre financement durable et accessibilité pour tous », indique le président régional Côte-Nord Érik Bouchard, par voie de communiqué.

La FédéCP Côte-Nord préconise donc une approche collaborative, axée sur le dialogue et la concertation.

« Elle encourage la création d’une table de discussion regroupant la Ville, le Club nautique, l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes, les organismes locaux concernés, les entreprises et la population, afin de trouver des solutions innovantes, durables et respectueuses des valeurs d’inclusion », précise M. Bouchard.

La Fédération demeure disponible pour soutenir et accompagner cette démarche en vue de préserver l’accessibilité du fleuve Saint-Laurent, tout en respectant les réalités de gestion des infrastructures nautiques.

« Ensemble, protégeons l’accès à notre fleuve et valorisons l’esprit d’accueil propre à notre région », conclut le président nord-côtier.

