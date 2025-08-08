Accident sur la 138 à Gallix : la circulation reprend en alternance

Par Sylvain Turcotte 5:41 PM - 8 août 2025
La circulation automobile reprend tranquillement sur la route 138 dans le secteur de Gallix. Photo courtoisie

Près de cinq heures après l’accident impliquant une moto et un VUS dans le secteur de Gallix, la circulation automobile reprend en alternance sur la route 138. 

C’est vers midi 30 qu’est survenu l’impact entre une moto et un VUS entre la rue Napoléon-Beaudin et le chemin Gérard-Vigneault dans les environs de Rivière-Brochu. 

Le conducteur de la moto et sa passagère ont subi des blessures importantes. On ne craindrait pas pour leur vie, selon nos informations.

L’accident s’est produit à la suite d’une manoeuvre alors que le VUS se trouvait sur l’accotement et voulait faire demi-tour. Le conductueur de ce véhicule aurait été transporté au centre hospitalier pour un choc nerveux.

Une enquête est en cours.

