AquaBoréal à Baie-Trinité : prochaine étape, informer le public

Une nouvelle étape s’amorce dans le projet de ferme piscicole terrestre à Baie-Trinité : la population est maintenant invitée à s’informer et à s’exprimer.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra une séance d’information le 3 septembre à 19 h 30, à la salle Willie-Cyr du Centre Donald-Thibault à Baie-Trinité.

« L’étude d’impact du projet a été jugée recevable par le ministère de l’Environnement […] », divulgue l’entreprise dans un avis public. La période d’information publique relative à ce projet débutera le 20 août.

L’entreprise AquaBoréal projette la construction et l’exploitation d’une ferme piscicole terrestre à proximité du quartier Petit-Mai. Le projet vise la production de saumon de l’Atlantique grâce à une technologie de recirculation de l’eau, sans rejets directs dans l’environnement. L’initiative s’inscrit dans une volonté de développement durable et de production alimentaire locale.

Cette séance publique, organisée en marge de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, permettra aux citoyens de mieux comprendre le projet, de poser des questions et de faire connaître leurs préoccupations. La documentation pertinente sera également disponible à la mairie de Baie-Trinité, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, et le vendredi jusqu’à midi.

Le vice-président développement et commercialisation chez Agro-Québec, Philippe St-Jean, confirme au Manic que « le projet avance » et qu’une mise à jour complète du projet sera présentée lors de la séance d’information publique.

La période d’information publique s’étend jusqu’au 19 septembre 2025. D’ici là, toute personne peut demander la tenue d’une enquête publique ou d’une médiation en transmettant une demande motivée au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Pour consulter les documents en ligne ou obtenir plus d’information, il est possible de visiter le site du BAPE à l’adresse www.bape.gouv.qc.ca ou de téléphoner sans frais au 1 800 463-4732.

