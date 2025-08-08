Montant record pour le tournoi de golf de La Vallée des Roseaux

C’est une somme record qui a été amassée lors de la 32e édition du tournoi de golf au profit de La Vallée des Roseaux le 7 août. Les donateurs, commanditaires et 167 joueurs ont permis de récolter 105 000 $.

« Un record fracassé par Guillaume Landry-Proulx, optométriste propriétaire de la Clinique Visuelle Manicouagan, notre président d’honneur cette année. Il a battu mon propre record de l’édition 2023 », se réjouit Joanie Bergeron Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Manicouagan, qui organise ce tournoi depuis maintenant 15 ans.

« C’est une cause qui me tient à cœur », écrit-elle sur les réseaux sociaux. Elle avait réussi à remettre 90 000 $ à la maison de soins palliatifs il y a deux ans. Il s’agissait d’un montant jamais égalé jusqu’à l’édition 2025.

C’est avec émotions qu’elle remercie tous ceux qui ont contribué au succès de l’événement, dont les fidèles commanditaires qui sont présents depuis 32 ans, les bénévoles et le comité organisateur.