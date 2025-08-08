(PHOTOS) Place La Salle passe en mode piéton pour la fin de semaine

Par Johannie Gaudreault 10:27 AM - 8 août 2025
Temps de lecture :

Des terrasses sont installées sur Place La Salle jusqu'à dimanche. Photo Johannie Gaudreault

C’est le 7 août que Place La Salle est passé en mode piéton et ce sera le cas pour toute la fin de semaine. Plusieurs activités sont prévues, une façon de dynamiser le centre-ville du secteur Marquette.

« C’est un projet pilote, donc c’est un essai. […] On veut vraiment susciter des retombées économiques. C’est l’objectif premier de ce projet pilote là. On est vraiment fier d’être ici et d’initier cette première soirée », a mentionné Jessika Régimbald, agente de développement touristique à la Ville de Baie-Comeau, pour lancer les festivités jeudi.

Sa collègue Stéphanie Gagné, agente de développement économique, a rappelé la multitude d’activités qui se déroulera sur Place La Salle tout le week-end. Terrasses agrandies, jeux du beergarden de la Microbrasserie St-Pancrace, jeux gonflables gratuits, ateliers de confection de bouquets de fleurs, etc.

« L’objectif, c’est dynamiser et avoir des retombées aussi chez nos commerçants locaux. On fait ça pour eux et on est super content que vous soyez là au rendez-vous. On a déjà de très bons commentaires », s’est-elle réjouie.

Des jeux gonflables sont installés sur Place La Salle. Photo Johannie Gaudreault

Lancement d’une bière

La première soirée de Place La Salle en mode piéton était l’occasion de lancer une bière pour souligner les 12 ans de la Microbrasserie St-Pancrace.

Le brasseur Tommy Lajoie l’a présentée comme il se doit. Elle se prénomme La saison des vignes. « C’est une bière avec une fermentation de style mixte. Elle est un petit plus complexe avec une levure saison et en plus, on a ajouté des levures un peu plus sauvages qui viennent donner une acidité plus naturelle à la bière », a-t-il expliqué.

Les personnes présentes ont pu déguster la nouvelle création de la microbrasserie locale sous un ciel ensoleillé, idéal pour relaxer sur une terrasse.

La nouvelle bière de la Microbrasserie St-Pancrace a été lancée jeudi soir. Photo Johannie Gaudreault
Place La Salle est une zone piétonne jusqu’à dimanche. Lundi, des travaux y seront effectués par la Ville de Baie-Comeau. Elle sera donc rouverte aux automobilistes mardi. Photo Johannie Gaudreault
@journal_le_manic

Place La Salle en mode piéton #baiecomeau #lemanic #journaliste #actualite #beer #centreville #cotenord #pieton #fyp #foryoupage #terrasse

♬ son original – Le Manic

