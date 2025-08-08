Un livre révèle les intentions d’un Port-Cartois accusé de menace de tuerie dans une école

Le Port-Cartois de 23 ans, Yoan Derosby, qui fait face notamment à un chef d’accusation d’avoir proféré une menace de tuer le personnel et les étudiants d’une école secondaire était de retour devant la cour, vendredi.

Aussi accusé d’avoir fabriqué ou eu en sa possession une substance explosive avec l’intention de mettre la vie en danger, Yoan Derosby avait droit à son enquête préliminaire pour cette dernière accusation, le 8 août, au palais de justice de Sept-Îles.

Parmi les documents de preuves déposés au tribunal, il y a un livre lui appartenant. On y retrouverait notamment des dessins illustrant une personne avec une arme et le doigt sur la gâchette. Il y aurait aussi des références à la tuerie de Columbine, ainsi que des schémas de classes d’une école et les étapes à suivre pour exécuter son plan, selon la description de la Couronne.

« C’est le fardeau sur lequel la Couronne devait s’appuyer aujourd’hui, l’étincelle de preuves », a mentionné Me Gasse-Lapierre.

Pour le chef d’avoir fabriqué ou eu en sa possession une substance explosive, la peine maximale d’emprisonnement est de 14 ans.

En plus des preuves déposées, la Couronne a également fait entendre un témoin, qui résidait chez Yoan Derosby au moment de l’arrestation de ce dernier, en février 2025. Il a laissé entendre que l’homme de 23 ans faisait des bombes artisanales à partir de la poudre de feux d’artifice achetés au dépanneur.

Le témoin savait que Yoan Derosby ne pouvait avoir de tels produits en sa possession. Il s’est même rendu chez Hom’asculin de Port-Cartier, pour signaler que l’accusé avait besoin d’aide.

Dans sa déclaration aux enquêteurs, il aurait indiqué que Yoan Derosby voulait notamment se pendre.

En réflexion

L’avocat de la défense, Me Steeve Beaupré, a contesté le renvoi à procès, selon la suffisance de la preuve, au niveau de l’intention de mettre la vie de quelqu’un en danger.

La juge Vicky Lapierre a refusé cette requête, évoquant le plan que Yoan Derosby avait de s’en prendre à des personnes dans une école et l’allusion à une tuerie de masse.

Me Beaupré a demandé un mois de réflexion pour la suite des procédures. Ce délai permettra à son client de déterminer sa position dans le dossier, à savoir s’il souhaite plaider coupable ou non.

À ce propos, il sera de retour en cour le 12 septembre.

Si un procès doit avoir lieu, il pourrait se tenir plus rapidement que lors des procédures régulières, puisque Yoan Derosby est actuellement détenu, a souligné la Couronne.

Antécédents

Yoan Derosby a déjà été reconnu coupable pour des chefs similaires dans le passé, soit en 2022. Il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour pour possession de substances explosives et de six mois, conjointement, pour possession d’armes.

Vendredi, la Couronne a indiqué être en réflexion à savoir si cet élément pourra être utilisé dans le dossier des nouvelles accusations de Yoan Derosby.