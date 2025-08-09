Pèlerinage « Chemin de mémoire » : 5 jours d’activités sur la Côte-Nord

Par Renaud Cyr 12:32 PM - 9 août 2025
Temps de lecture :

L'église de Havre-St-Pierre a été un lieu fréquenté par les pères eudistes. Photo Courtoisie

Une congrégation de pères eudistes vont se promener sur la Côte-Nord du 16 au 21 août en autobus, et plusieurs activités seront organisées dans les différentes municipalités le long de la route 138.

Cette venue des pères eudistes d’Europe et d’Amérique soulignera les 100 ans de canonisation de saint Jean Eudes, fondateur de la congrégation de Jésus et Marie mieux connue sous le nom des eudistes.

La population est invitée à joindre le groupe d’une quarantaine de personnes sur la route 138, qui deviendra un chemin de mémoire pour les pèlerins.

Une messe aura lieu le 16 août à l’église de Forestville, suivie d’une journée le 17 août à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau.

Le 18 août il y aura messe à l’église de Rivière-au-Tonnerre, et une messe et un repas à l’église de Havre-St-Pierre le 19 août.

Le mercredi 20 août, il y aura une messe à l’église Saint-Joseph de Sept-Îles.

Pour mieux comprendre l’héritage eudiste sur la Côte-Nord.

