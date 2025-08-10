Entrevue | Yan Côté prend les rênes des Pionniers CFL de Baie-Comeau

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau amorcent un nouveau chapitre avec la nomination de Yan Côté comme entraîneur-chef. Figure bien connue du hockey dans la région, Côté cumule entre 20 et 30 ans d’expérience derrière le banc, notamment au sein de la structure des Nord-Côtiers.

Après deux ans d’inactivité comme entraîneur, il se dit heureux de retrouver l’adrénaline de la compétition. « Le hockey, c’est ma vie », lance-t-il sans hésiter.

Son regard est déjà tourné vers la mission qu’il s’est donnée : ramener la coupe à Baie-Comeau.

« Je suis le plus heureux au monde de revenir derrière le banc. Ce qui me manquait, c’était d’être avec la gang et de vivre intensément la compétition », confie-t-il, visiblement impatient de renouer avec l’adrénaline des matchs.

Côté voit ce retour comme un défi stimulant, mais surtout comme l’occasion de bâtir une équipe où la passion et la cohésion priment.

Il connaît déjà plusieurs joueurs de l’alignement, ayant joué ou entraîné avec eux dans le passé, et entend miser sur l’expérience de vétérans comme Félix Lefrançois, Olivier Gendron, Maxime Thibault et Félix Girard pour guider les recrues. « Les jeunes d’aujourd’hui seront les vétérans de demain. On veut créer un esprit d’équipe solide et compétitif. »

Un camp ouvert à tous les aspirants

Le nouvel entraîneur-chef lance un appel à tous les joueurs de hockey âgés de 18 à 50 ans qui souhaitent se tailler une place dans l’équipe.

Le camp de sélection se tiendra les 19, 20 et 21 septembre à Pessamit, en raison des disponibilités de glace. Des coupures seront effectuées, puis une rencontre hors concours aura lieu le 27 septembre contre les Montagnais de Pessamit.

« On veut le plus de monde possible au camp, pour que les choix soient difficiles à faire. On veut bâtir une équipe compétitive à chaque match », affirme Côté.

Des adjoints pour épauler Côté

Née officiellement lors de la saison 2023-2024, l’équipe senior AA avait connu un départ fulgurant en remportant la coupe à sa première année dans la Ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord, après un match d’exhibition réussi en mars 2023.

Pour la prochaine saison, Yan Côté sera épaulé par Stéphane Dastous à titre d’entraîneur adjoint.

Des discussions sont également en cours pour qu’un deuxième adjoint vienne compléter le personnel derrière le banc.