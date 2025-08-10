FestiBeach 2025 : plus de 11 000 $ pour la prévention du suicide

La troisième édition du tournoi annuel de volleyball de plage de Baie-Comeau, le FestiBeach présenté par Clôture N.G.L., a pris une dimension toute particulière cette année. Les 2 et 3 août, l’événement a permis d’amasser plus de 11 000 $, qui seront intégralement remis au Centre de prévention du suicide Côte-Nord.

Organisé par la Ligue de volleyball de plage de Baie-Comeau, le tournoi a battu un record de participation avec 106 équipes inscrites, contre 72 l’an dernier. Selon la secrétaire de la Ligue et coorganisatrice du FestiBeach, Julie Gagnon, ce succès repose autant sur l’engouement des joueurs que sur l’implication de partenaires locaux.

« Sans la générosité de nos partenaires, rien de tout ça n’aurait été possible. Ils se sont mobilisés non seulement pour le sport, mais surtout pour la cause », souligne Mme Gagnon.

Cette cause est directement liée à l’histoire de la Ligue. Le père de Marc-Antoine Tremblay, trésorier de l’organisme, est décédé par suicide il y a quatre ans.

« C’était important pour nous de soutenir le Centre de prévention du suicide Côte-Nord et de contribuer à ce que ce sujet soit abordé plus ouvertement », explique Mme Gagnon.

D’ailleurs, M. Tremblay sera président d’honneur de la 7e édition du souper au profit du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord.

Des entrepreneurs au cœur du projet

La réussite de l’événement passe aussi par l’agrandissement des installations. Grâce à la contribution de Cédric Arsenault, électricien chez FCN, et de Nicolas Gagnon Lacombe, propriétaire de Clôture N.G.L., deux terrains supplémentaires ont été aménagés derrière le centre Henri-Desjardins, portant le total à six.

« Ils ont offert leur temps, leur savoir-faire et le matériel nécessaire, entièrement bénévolement. Leur élan de générosité a été incroyable », insiste Julie Gagnon.

Ces travaux ont permis d’accueillir plus d’équipes, de maximiser les retombées pour la cause et de faire croître la ligue baie-comoise.

Une communauté soudée

Outre les joueurs et spectateurs, plusieurs entreprises d’ici ont contribué à réduire les coûts d’organisation : Ford Jean Dumas, Étienne Girard Courtier immobilier, le restaurant Le Petit Goûter, la Boucherie Les Trois Petits Cochons et Maxi Place La Salle.

La coorganisatrice se dit touchée par la mobilisation générale. « De voir que la communauté et les entreprises se rassemblent pour soutenir une cause aussi importante, c’est extrêmement motivant pour nous », insiste-t-elle.

Avec plus de 550 membres actifs en saison régulière, la Ligue de volleyball de plage de Baie-Comeau attire des joueurs de tous âges et de tous niveaux. Le FestiBeach 2025 aura permis de confirmer que ce sport, au-delà de la compétition, est un vecteur de solidarité.