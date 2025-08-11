Cayens disparus au large : des citoyens lancent leurs propres opérations de recherches

De nouvelles recherches sont menées pour tenter de retrouver les deux Cayens disparus au large. Grégory Landry et Nelson Boudreau ont quitté Havre-Saint-Pierre le 2 août au matin.

Après l’arrêt des recherches par la Garde côtière canadienne le 7 août, des gens de la communauté d’Unamen Shipu et d’autres villages de la Basse-Côte-Nord ont décidé d’amorcer des recherches. Des membres de la famille et des proches ont aussi participé aux opérations.

Que ce soit en bateau samedi ou en hélicoptère dimanche, « ils n’ont rien trouvé », a fait savoir Jade Landry, la sœur de Grégory Landry.

Ils sont tout de même plusieurs à rester à l’affut de quelconque indice possible, pour les retrouver.

« Les Innus d’Unamen Shipu, les gens de la Romaine et de Chevery se promènent beaucoup dans les îles ces temps-ci pour cueillir de la chicoutai et pêcher, donc ils vont garder l’œil ouvert », ajoute-t-elle.

Elle souligne que son père et son ami Yvon sont entre bonnes mains avec les Innus pour les aider et les guider dans les recherches.

“Merci infiniment pour votre générosité, votre soutien et votre solidarité. Personne ne connaît mieux le territoire que vous! “

Le père de Jade Landry est en hélicoptère en ce lundi, pour longer la côte jusqu’à Natashquan. Il devrait retourner sur la Basse-Côte vers la fin de la semaine.

Des Innus auraient convenu d’attendre jusqu’à vendredi ou samedi, selon la météo, pour tenter de trouver des indices qui flotteraient à la surface de l’eau.