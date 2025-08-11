Fort achalandage à la traverse Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac

Les automobilistes doivent de nouveau prendre leur mal en patience à la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac.

« En raison du fort achalandage à Baie-Sainte-Catherine, le temps d’attente est plus long qu’à la normale », indique la Société des traversiers du Québec (STQ) par l’entremise de son système d’alerte.

Selon Québec 511, la file d’attente se rend tout près de l’angle de la route 138 et de la rue Leclerc.