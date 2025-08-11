Fort achalandage à la traverse Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac

Les automobilistes doivent de nouveau prendre leur mal en patience à la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac.
« En raison du fort achalandage à Baie-Sainte-Catherine, le temps d’attente est plus long qu’à la normale », indique la Société des traversiers du Québec (STQ) par l’entremise de son système d’alerte.
Selon Québec 511, la file d’attente se rend tout près de l’angle de la route 138 et de la rue Leclerc.
Suggestions pour permettre à la clientèle, de prendre une décision éclairée : au lieu de simplement dire que le temps d’attente est plus élevé qu’à la normale, donnez-nous exactement quel est ce temps d’attente, ce serait la moindre des chose. Je suis convaincu que l’information est disponible et si jamais on nous dit qu’elle ne l’est pas en 2025…cela expliquerait bien des choses comme je suis dans la file en ce moment, je vais établir ma propre statistique et je vous en ferai part.