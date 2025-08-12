Grande Corvée dans les Monts Uapishka

Vous n’aviez rien de prévu à la fête du Travail ? La Grande Corvée annuelle des Monts Uapishka est une excellente façon de profiter des magnifiques paysages tout en joignant l’utile à l’agréable.

Du 29 août au 1er septembre, les Amis des Monts Groulx (Uapishka) vous invitent à conjuguer vos efforts aux leurs pour donner un peu d’amour à ce territoire éloigné. Outre l’aménagement de sentier, ce « rendez-vous festif et convivial » propose une randonnée découverte au mont Harfang pour les nouveaux, de la cueillette de petits fruits au Mont Harfang, un atelier de création avec Michelle Lefort… Un sauna rustique au camp Nomade couronnera les journées ainsi qu’une épluchette de blé d’Inde et un repas communautaire. On profitera de la corvée pour tenir l’assemblée générale annuelle de la Société des Amis des Monts Groulx/Uapishka.

Le rendez-vous est donné au km 336 de la route 389. À partir de cet endroit, veillez à prendre le chemin côté est au bout duquel se trouve le camp de base.

Plus de détails sur Amis des Monts Groulx et sur la page de l’événement, sur Facebook.