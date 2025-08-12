La Sûreté du Québec ajoute deux suspects à la liste des fugitifs les plus recherchés

Deux hommes soupçonnés de meurtre viennent d’être ajoutés à la liste des fugitifs les plus recherchés par la Sûreté du Québec.

Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio sont recherchés activement depuis une opération menée le 12 juin contre le crime organisé.

Philogène, qui est âgé de 38 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour meurtre prémédité en lien avec le décès de Charles-Olivier Boucher Savard, survenu à Montréal en 2021.

Tiberio, âgé de 52 ans, est pour sa part soupçonné d’avoir été impliqué dans le meurtre de Domenico Facchini et dans la tentative de meurtre de Vito D’Orazio en 2012 dans un café de Montréal.

La Sûreté du Québec demande à toute personne ayant des informations sur ces hommes de contacter sa Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264, ou de visiter le site fugitifsquebec.com pour faire un signalement.

Les renseignements fournis sont traités de façon confidentielle, a souligné le corps policier provincial.

Onze personnes soupçonnées d’être des membres importants de la mafia montréalaise et d’autres gangs ont été arrêtées lors de l’opération du 12 juin, dont Leonardo Rizzuto, le fils du défunt parrain Vito Rizzuto.