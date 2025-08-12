Le traversier Matane-Côte-Nord se transforme en poste d’observation des baleines

Par Charlotte Vuillemin 1:00 PM - 12 août 2025
Temps de lecture :

Devenez " Sentinelle du Saint-Laurent " à bord du traversier Matane–Côte-Nord. Photo Réseau d'observation de mammifères marins

Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) invite le public à embarquer dans l’aventure des Sentinelles du Saint-Laurent cette semaine, lors de deux traversées spéciales offertes par la Société des traversiers du Québec.

Rachel, interprète du ROMM, animera des activités d’interprétation sur les baleines et leur protection :

– Mercredi 14 août à 14 h 15 – Matane vers Baie-Comeau,

– Jeudi 15 août à 8 h – Matane vers Godbout.

Les participants pourront découvrir comment adopter des comportements qui favorisent le rétablissement des espèces en péril, par exemple en observant les mammifères marins à partir de la rive ou de traversiers déjà sur l’eau.

Ils seront aussi invités à contribuer à la science citoyenne en partageant leurs observations via l’application Vigie Marine (lien ici).

Ce projet est réalisé en collaboration avec Pêches et Océans Canada, le Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), grâce au financement du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La Sûreté du Québec ajoute deux suspects à la liste des fugitifs les plus recherchés

L’autre tordeuse qui sévit sur la Côte-Nord

Entrevue exclusive | Le PDG de la SAQ en tournée nord-côtière

Lire également

Actualité

La Sûreté du Québec ajoute deux suspects à la liste des fugitifs les plus recherchés

Consulter la nouvelle

L’autre tordeuse qui sévit sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer