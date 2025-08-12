Le traversier Matane-Côte-Nord se transforme en poste d’observation des baleines

Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) invite le public à embarquer dans l’aventure des Sentinelles du Saint-Laurent cette semaine, lors de deux traversées spéciales offertes par la Société des traversiers du Québec.

Rachel, interprète du ROMM, animera des activités d’interprétation sur les baleines et leur protection :

– Mercredi 14 août à 14 h 15 – Matane vers Baie-Comeau,

– Jeudi 15 août à 8 h – Matane vers Godbout.

Les participants pourront découvrir comment adopter des comportements qui favorisent le rétablissement des espèces en péril, par exemple en observant les mammifères marins à partir de la rive ou de traversiers déjà sur l’eau.

Ils seront aussi invités à contribuer à la science citoyenne en partageant leurs observations via l’application Vigie Marine (lien ici).

Ce projet est réalisé en collaboration avec Pêches et Océans Canada, le Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), grâce au financement du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril.