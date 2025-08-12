Les patineuses de Baie-Comeau prouvent leur talent à Pierrefonds

Quatre patineuses du Club de patinage artistique de Baie-Comeau ont enfilé leurs patins pour les Championnats québécois d’été tenus à Pierrefonds du 7 au 10 août.

Cette compétition lance la saison des athlètes de niveau pré-novice à senior et elle accueille des patineurs qui représentent toutes les sections du Canada ainsi que des officiels internationaux.

Karen Sauvageau, entraîneuse-chef du CPA de Baie-Comeau, se dit très fière des résultats de ses patineuses.

« En général, les filles se sont vraiment bien entraînées. On a eu toute qu’une belle école d’été. Il y avait beaucoup de staff et beaucoup de choses ont été mises en place hors glace et sur glace. Il y a eu des simulations toutes les semaines, on a vraiment mis le paquet et je pense que ça a vraiment paru en fin de semaine », raconte-t-elle.

Ce ne sont pas seulement les résultats qui rendent fière l’entraîneuse, mais aussi la préparation des athlètes. « La façon dont les performances ont été livrées, ça a été génial », témoigne celle qui accompagnait l’équipe avec sa consœur Kim Descelles.

Klara Simard performait pour la première fois dans la catégorie novice. Elle a obtenu le 7e rang pour son programme court et le 5e pour son programme long. Elle a donc terminé à la 5e place au total. « Ça augure bien pour la prochaine saison », fait savoir Mme Sauvageau.

De son côté, Emmanuelle Bourque a réalisé une belle remontée au programme long. « Elle s’est tellement bien reprise. On est vraiment fier », affirme l’entraîneuse-chef. L’athlète de pré-novice a récolté la 14e place au programme court et la 4e au long, ce qui la place au 6e rang.

Rose Girard-Lachance, aussi pré-novice, a effectué deux belles performances lui octroyant les 7e et 6e rangs aux programmes court et long pour une 4e place combinée. « Elle a vraiment bien performé dans ses deux programmes », se réjouit Karen Sauvageau.

Quant à Raphaëlle Carrière, de niveau pré-novice, elle a réussi à cumuler une 5e position au programme court ainsi qu’une 6e au programme long. Elle a fini 5e dans son groupe. « Son programme long était vraiment beau », commente son entraîneuse.

Pour Mme Sauvageau, les résultats des athlètes baie-comoises sont excellents puisqu’il y avait des compétiteurs de partout au Canada aux Championnats.

« C’était une belle saison. Il y a beaucoup de petits qui poussent vers le haut. Il y a une belle énergie de développement qui est toujours là à Baie-Comeau », conclut-elle en précisant que les patineuses se préparent maintenant pour la compétition Georges-Éthier à Beauport à la mi-septembre.