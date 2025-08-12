Près de 15 000 patients sans médecin de famille sur la Côte-Nord

Deux nouveaux médecins de famille viennent d’être accueillis par le CISSS de la Côte-Nord, mais c’est loin d’être suffisant pour répondre aux besoins. La liste d’attente pour obtenir un médecin de famille est toujours revue à la hausse.

En août 2023, le Journal rapportait 29 postes vacants en médecine familiale sur le territoire desservi par le CISSS de la Côte-Nord.

Deux ans plus tard, en août 2025, ce sont 30 postes de médecins de famille qui sont à pourvoir dans l’ensemble du territoire nord-côtier, selon les données transmises par le conseiller en communication, Jean-Christophe Beaulieu.

Ce besoin varie selon les secteurs : cinq à Fermont, deux aux Escoumins, cinq à Forestville, cinq à Port-Cartier, six à Sept-Îles, trois en Minganie et quatre à Blanc-Sablon. Dans la Manicouagan et à Schefferville, tous les postes sont pourvus.

Des renforts bienvenus ont été accueillis récemment, notamment la Dre Véronique Larouche à Forestville et le Dr Zouiten à Port-Cartier. À Forestville, le retour d’un médecin dans le bureau 1 du centre de santé a même ému une citoyenne âgée, ravie des soins reçus. Le CISSS confirme que la Dre Larouche y pratique effectivement.

Recrutement continu

Depuis deux ans, les mesures de recrutement mises en place portent leurs fruits, même si les départs à la retraite ou les relocalisations pour raisons familiales viennent parfois freiner les progrès.

« Nous recrutons constamment des médecins, mais devons aussi composer avec des départs, notamment parce certains médecins choisissent de quitter la région pour se rapprocher de leur famille, prennent leur retraite, etc. », rapporte M. Beaulieu.

Pour attirer de nouveaux médecins, le CISSS mise entre autres sur des primes d’installation dans les milieux en difficulté, des incitatifs pour la pratique en région éloignée, des visites exploratoires, la participation à des salons de recrutement, ainsi que des stages de formation en milieu nord-côtier, comme au Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Baie-Comeau.

Des stagiaires ont d’ailleurs été accueillis pour l’année 2024-2025, dans le but de consolider l’offre de soins à long terme.

Liste d’attente

En matière d’accès aux soins, la création du Guichet d’accès à la première ligne (GAP) a permis d’améliorer les services offerts aux personnes sans médecin de famille, selon l’établissement de santé régional.

En 2025, 14 927 personnes attendent d’être appelées par un médecin de famille. Toutefois, avec le GAP, 7 166 d’entre elles ont été référées à un groupe de médecins, ce qui signifie qu’elles peuvent tout de même recevoir des services de médecine familiale sans être attitrées à un médecin.

« Dans les faits, elles demeurent dans la liste des personnes sans médecin de famille, mais elles peuvent avoir accès à un médecin », vulgarise Jean-Christophe Beaulieu.

Les données fournies par le CISSS démontrent que depuis trois ans, la liste d’attente pour un médecin de famille s’allonge.

En 2022, on comptait 8 192 patients orphelins. Un an plus tard, ce nombre s’élevait à 11 818, soit plus de 3 000 personnes supplémentaires. En 2024, 13 903 noms figuraient sur la liste d’attente.

Toutefois, l’établissement de santé précise que de plus en plus de Nord-Côtiers sont inscrits au GAP depuis l’entrée en fonction du service en 2023. Quelque 2 423 patients y ont été référés en 2023 et 6 504 en 2024.

Le CISSS tire donc la conclusion qu’un plus grand nombre de personnes ont accès à un médecin de famille même si la liste d’attente ne diminue pas et que le nombre de postes vacants atteint la trentaine cette année.

En attendant d’avoir un médecin de famille attitré, plusieurs options s’offrent aux citoyens. Ils peuvent téléphoner au 811, option 3, pour joindre le Guichet d’accès à la première ligne, ou consulter un professionnel par l’entremise d’Info-Santé.

« Vous pouvez aussi consulter votre pharmacien. Il peut vous donner des conseils de santé, renouveler une prescription et offrir d’autres services. Si vous êtes en danger ou avez besoin de soins immédiats, n’attendez pas, présentez-vous à l’urgence », conseille le porte-parole.