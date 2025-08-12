Un homme de Baie-Comeau est porté disparu

Par Karianne Nepton-Philippe 5:44 PM - 12 août 2025
Temps de lecture :

Jason Sirois, 40 ans, de Baie-Comeau, est disparu. Photo courtoisie

Jason Sirois, 40 ans, de Baie-Comeau, est porté disparu. La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour le retrouver.

Il a été vu pour la dernière fois le 7 aout dans le secteur de la rue Fafard à Baie-Comeau. Il se déplacerait à pied ou sur un vélo brun avec des motifs dorés.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Voici sa description :

Cheveux : bruns

Yeux : bleus

Grandeur : 175 cm (5’9’’)

Poids : 73 kg (160lbs)

Particularité : Il a un tatouage d’une tête de diable qui fume sur son omoplate. De plus, la dernière fois qu’il a été vu, il ne portait aucun vêtement.

Toute personne qui apercevrait Jason Sirois, ou qui aurait des informations pouvant permettre de le retrouver, doit communiquer avec le 911. Il est aussi possible de contacter de façon anonyme à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

