Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Par Charlotte, votre humble et intrépide chroniqueuse exploratrice.

Mes très chères lecteurs,

L’Australie a ses Twelve Apostles, ces colonnes de pierre que l’on contemple au crépuscule, les yeux embués de poussière rouge et d’émerveillement touristique. Soit. Mais que dire de notre Archipel-de-Mingan, où la roche s’exprime avec davantage de panache, de mystère et disons-le, d’humidité salée ? Car ici, les monolithes ne se contentent pas d’exister. Ils posent, ils toisent, ils intriguent. Ce sont des sculptures vivantes, dressées sur la mer comme des vedettes de défilé dans un gala de pierres.

Perchées entre Longue-Pointe-de-Mingan et Aguanish, ces îles du large ressemblent à une partie de Jenga céleste, abandonnée là par des dieux distraits.

L’archipel, c’est plus de 1 000 îles, îlots et rochers, chacun avec sa moue, son panache, son surnom. Il y a la Dame de Niapiskau, drapée de mystère. Le Château, qui défie les tempêtes. Le Hibou, qui vous juge. À côté, les Twelve Apostles paraissent presque… protestants. Solennels, sages, et surtout peu nombreux. Douze, vraiment ? Chez nous, les géants sont légion.

La géologie, version grande œuvre dramatique

Tout cela commence il y a 500 millions d’années, dans une mer tropicale (oui, tropicale ! Ne riez pas, c’était avant l’arrivée des tuques). Le calcaire s’installe. Puis le vent, la pluie, le gel font leur numéro de dentellière… et hop ! Une forêt de statues surgit, comme un vestige d’un monde parallèle. Là où les Australiens se contentent de colonnes dressées comme des chandeliers, nous avons des créatures de contes nordiques. Des figures, des visages, des silhouettes pétrifiées par l’Histoire.

Chez nos amis australiens, on aperçoit parfois des otaries, des manchots pygmées ou des kangourous qui sautillent le long de la Great Ocean Road. Fort bien. Mais ici, c’est le royaume des baleines, des macareux moines (oui, ces clowns marins qui posent comme des influenceurs sur les falaises) et même des phoques en pause café sur les rochers.

Le tout, dans le silence grandiose d’une mer qui parle peu mais qui pense beaucoup.

Là-bas, la foule. Ici, la grâce.

Les Twelve Apostles, c’est aussi la Great Ocean Road : une autoroute de selfies, une procession de minivans, une cacophonie de perches à trépied. À Mingan, mes chéris, on accède en bateau seulement. Pas de klaxons. Pas de beignes. Juste vous, les oiseaux, et une connexion Wi-Fi aussi fragile qu’une promesse électorale. Une invitation à ralentir, respirer, s’émerveiller.

Bref, une vraie cure de nordicité sauvage pour citadins usés.

Créé en 1984, le Parc national de l’Archipel-de-Mingan est un trésor fédéral protégé par Parcs Canada. On y trouve des sentiers de randonnée sur certaines îles (Quarry, Niapiskau, Perroquets), du kayak de mer dans des couloirs turquoise, et même du camping rustique pour les téméraires qui rêvent d’être réveillés par un souffle de rorqual.

Et si le silence vous effraie, sachez qu’il est souvent habité ici. Par la mer, par les esprits, ou par les moustiques (prévoyez votre huile à mouches).

Et si le cœur vous en dit… un peu de culture vivante !

Loin d’être une terre oubliée, la Minganie est aussi le foyer des communautés innues de Ekuanitshit (Mingan) et Natashquan. Ici, les liens entre les peuples autochtones et les îles sont anciens, profonds, vibrants.

Des initiatives d’interprétation culturelle innue permettent aux visiteurs d’entendre les récits, les savoirs, les chants, et de comprendre pourquoi ces monolithes ne sont pas que des curiosités géologiques, mais des repères spirituels millénaires. Vous voilà avertis : à Mingan, même les pierres ont une âme.

La Côte-Nord entre dans la lumière

On dit souvent que le Québec regarde trop vers l’Europe ou le Sud. Et si, cette fois, c’était l’Australie qui faisait pâle figure face à nous ? Certes, ils ont des surfeurs, des koalas et des apôtres photogéniques. Mais nous avons la brume, le souffle, les géants de calcaire et le sentiment d’être seuls au monde sur un radeau de pierre. Et ça, mes amis, ça vaut tous les kangourous du bush.

Alors si vous rêvez d’un voyage mystique, d’un face-à-face avec le temps, d’un panorama digne d’un film d’aventure… inutile de traverser la planète.

L’Archipel-de-Mingan vous attend.

Et je vous promets : vos selfies y seront moins nombreux… mais bien plus puissants.

Votre dévouée Charlotte, avec toute la malice d’une macareux moine déguisée en chroniqueuse dithyrambique.

