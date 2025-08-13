Des travaux de pavage à venir à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 9:37 AM - 13 août 2025
Des travaux de pavage ont débuté sur le boulevard La Salle le 13 août. Photo Google Maps

La Ville de Baie-Comeau procédera à des travaux de pavage à différents endroits sur son territoire au courant des prochains jours. Le boulevard La Salle et la rue de Bretagne sont particulièrement visés.

L’instance municipale a publié sur ses réseaux sociaux les différentes interventions qui seront réalisées.

Sur le boulevard La Salle, entre l’intersection du boulevard Comeau/avenue Damase-Potvin et celle du boulevard La Salle/avenue Donald-Smith, les travaux de pavage se feront en alternance sur les quatre voies.

« Une signalisation sera préparée afin de diriger les gens qui emprunteront ces voies », assure la Ville précisant que le début des travaux est fixé au 13 août et qu’ils dureront environ trois semaines.

En ce qui concerne la rue de Bretagne, entre les rues Parfondeval et de Puyjalon, seule la circulation locale sera autorisée durant les travaux de pavage qui débuteront le 18 août pour quatre jours.

Sur le boulevard Vanier, les travaux reprendront le 18 août. Plus de détails suivront au courant des prochains jours.

« Merci de respecter la signalisation sur place et d’adapter votre conduite aux abords des différents chantiers », conclut la Ville de Baie-Comeau.

