La Manicouagan accueille ses nouveaux arrivants

Par Johannie Gaudreault 4:05 PM - 13 août 2025
La soirée des nouveaux arrivants est de retour le 4 septembre. Elle se tiendra pour la première fois à l'Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau. Photo archives/Olivier Savard

La Manicouagan s’apprête à accueillir chaleureusement ceux qui ont choisi de s’installer sur son territoire. Le comité des nouveaux arrivants organise la 11e édition de sa traditionnelle soirée d’accueil, qui se tiendra le jeudi 4 septembre à compter de 17 h.

Pour la première fois, l’événement prendra place à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau, en formule 5 à 7. Cette soirée vise à souhaiter la bienvenue aux résidents récemment installés dans l’une des huit municipalités participantes : Baie-Trinité, Godbout, Franquelin, Baie-Comeau, Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et Ragueneau.

Les dignitaires de la région seront présents pour échanger avec ces nouveaux venus, qu’ils arrivent d’ailleurs au Québec ou de l’étranger.

En plus de permettre des rencontres et des discussions autour d’un repas, l’événement offrira la possibilité de repartir avec un souvenir, puisque plusieurs prix de présence seront tirés sur place.

Pour participer, les nouveaux arrivants doivent s’inscrire à l’avance afin d’obtenir leur coupon donnant accès au repas et aux tirages.

L’invitation s’adresse exclusivement à ceux qui n’ont jamais pris part à une précédente édition de la soirée. Le formulaire d’inscription est disponible en ligne.

