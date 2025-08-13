Le Baie-Comois Daniel Cardin veut s’engager en politique municipale 

Daniel Cardin est toujours présent lors des séances du conseil municipal de Baie-Comeau, mais souhaiterait enfin passer du public à la table du conseil.

Le citoyen impliqué annonce, par voie de communiqué, qu’il se présentera aux élections municipales du 2 novembre comme conseiller pour le quartier Saint-Nom-de-Marie.

« À Baie-Comeau, on vit des enjeux importants : économie en besoin, crise du logement, routes qui ont besoin d’amour… En tant que mathématicien, j’aime trouver des solutions aux problèmes. Je veux trouver des solutions avec vous », écrit-il.

« Depuis les dernières années, je m’intéresse à la politique municipale : je vais au conseil municipal, je participe aux consultations et je m’implique dans la communauté. J’ai rapidement compris à quel point on a du pouvoir », enchaine-t-il.

M. Cardin souhaite être aux premières loges pour travailler sur l’économie, le regain démographique, mais aussi pour rendre la démocratie agréable et participative.

« Ces trois priorités, je m’en occuperai dans une perspective de transition économique, énergétique, sociale et environnementale », conclut-il.