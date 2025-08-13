Le premier ministre François Legault à l’écoute après la défaite dans Arthabaska

«Très déçu» par sa défaite cinglante lors de la partielle dans Arthabaska lundi, le premier ministre François Legault assure qu’il fera preuve d’«humilité» et qu’il sera à l’«écoute» de ses ministres, de ses députés et des Québécois.

«J’ai la chance d’avoir 86 députés qui ont écouté les citoyens tout l’été, puis je veux les entendre sur tout, incluant les commentaires négatifs qu’ils ont sûrement eus», a indiqué le premier ministre mercredi à l’Assemblée nationale.

François Legault va d’ailleurs rencontrer son caucus jeudi en présentiel à l’Assemblée nationale.

«Donc je vais passer toute la journée demain à écouter leurs propositions de changements. Je vais prendre les semaines qui viennent pour digérer ça», a-t-il ajouté en marge d’une rencontre du conseil des ministres.

Selon le premier ministre, il y a des Québécois «qui sont déçus qu’on n’ait pas assez amélioré l’efficacité des services publics qui faisait partie de l’ADN de la CAQ».

«Prenons le cas de la négociation avec les syndicats de médecins, c’est pas simple de changer les choses», a illustré François Legault.

La présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel croit que le gouvernement doit mieux communiquer avec les Québécois.

«On en a des résultats. On doit leur démontrer ce qu’on a fait dans le passé. On doit mettre de l’avant ces résultats-là, mais on doit continuer à travailler dans le même sens», a-t-elle dit.

Remaniement ministériel

D’ailleurs, un remaniement ministériel doit être fait prochainement. François Legault espère que cet exercice permettra de relancer son gouvernement au plus bas dans les sondages.

«J’ai commencé déjà depuis un mois à rencontrer un par un les ministres pour voir s’il y a d’autres ministères qui les intéressent, par exemple», a dit M. Legault.

Questionné à son arrivée à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a dit que l’annonce du remaniement ministériel créait «un peu d’incertitude».

«On fait l’ouvrage qu’on a à faire et on attend de voir la décision du premier ministre», a-t-il dit aux journalistes.

Lundi, la Coalition avenir Québec (CAQ) a perdu la circonscription d’Arthabaska, qu’elle détenait depuis 2012, au terme d’une élection partielle remportée par le Parti québécois.

Le gouvernement a terminé en quatrième position avec seulement 7 % des votes. En 2022, la CAQ avait remporté cette circonscription avec 52 %.

Le premier ministre a dit assumer «l’entière responsabilité de la défaite».

Mardi, François Legault s’est promené à Québec pour rencontrer des citoyens de manière impromptue afin d’entendre leurs doléances.