(Mise à jour) Sortie de route à Longue-Rive : deux blessés mineurs

Une sortie de route est survenue sur la route 138 à Longue-Rive vers 17 h 30. Les deux personnes à bord du véhicule ont été blessées, mais on ne craint pas pour leur vie.

L’accident s’est déroulé près du 738, route 138. Les blessés ont été transportés au centre hospitalier et la remorqueuse a été demandée. La circulation est ralentie, mais pas bloquée.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie, confirme que les blessures ne sont pas majeures. La cause de la sortie de route n’est pas connue au moment d’écrire ces lignes.