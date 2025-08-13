Tournoi de pickleball : des médailles pour des Baie-Comois

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 13 août 2025
Temps de lecture :

France Poirier et Denis Villeneuve, de Baie-Comeau, ont décroché la médaille de bronze lors d'un tournoi provincial de pickelball. Photo courtoisie

Des joueurs de Baie-Comeau, de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau, ont décroché des médailles d’argent et de bronze lors d’un tournoi provincial de pickleball. 

Celui-ci s’est tenu au Club Avantage à Québec du 9 au 10 août. Deux équipes ont gagné des médailles dans la catégorie Mixte 60 ans et plus (niveau 3.0 à 3,5).

Edith Plante et Yves Cyr ont remporté la médaille d’argent, tandis que France Poirier et Denis Villeneuve ont décroché la médaille de bronze.

Edith Plante et Yves Cyr ont mis la main sur la médaille d’argent. Photo courtoisie

