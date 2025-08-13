Tournoi de pickleball : des médailles pour des Baie-Comois

Des joueurs de Baie-Comeau, de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau, ont décroché des médailles d’argent et de bronze lors d’un tournoi provincial de pickleball.
Celui-ci s’est tenu au Club Avantage à Québec du 9 au 10 août. Deux équipes ont gagné des médailles dans la catégorie Mixte 60 ans et plus (niveau 3.0 à 3,5).
Edith Plante et Yves Cyr ont remporté la médaille d’argent, tandis que France Poirier et Denis Villeneuve ont décroché la médaille de bronze.
