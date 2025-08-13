Un nouvel espace de détente voit le jour à l’ancien Vieux Poste

La Ville de Baie-Comeau vient d’ouvrir au public un tout nouvel espace de détente sur le site de l’ancien Vieux Poste, marquant la première phase d’un vaste projet de revitalisation amorcé il y a plusieurs années.

Ce projet, attendu par la communauté depuis longtemps, a été inauguré le 13 août en présence de Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau, Dominique Martin, directeur des communications à l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau pour le Fonds des collectivités durables, et David Béland, accompagnateur de la démarche Ma Ville Ma Voix.

C’est en 2018 qu’un citoyen, lors d’une consultation publique de Ma Ville Ma Voix, avait proposé de redonner vie au site du Vieux Poste. Le bâtiment, jugé non conforme cette même année, avait depuis été laissé à l’abandon.

« Le site du Vieux Poste est exceptionnel, on le voit. Il avait besoin d’amour depuis longtemps », a rappelé Michel Desbiens.

En 2024, la Ville a pris la décision de démolir le bâtiment. Dès lors, la municipalité a voulu offrir au moins un aménagement minimal pour que la population puisse rapidement se réapproprier les lieux.

Pour cette première phase, la Ville de Baie-Comeau a pu compter sur l’appui financier et logistique de plusieurs partenaires. Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables a collaboré à la réalisation du projet, tandis que l’équipe municipale des travaux publics a assuré l’ensemble des travaux, pour une valeur estimée à 20 000 $, sur un montant total de 53 400 $.

La démarche Ma Ville Ma Voix a pour sa part investi pour le mobilier urbain, l’aménagement paysager et le pavage, facilitant ainsi l’accès au site.

« Avec l’accès à une mise à l’eau récemment rénovée, la population sera enchantée de se réapproprier ce magnifique lieu », a ajouté le maire, qui a tenu à remercier toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette étape.

Du rêve à la réalité

Pour Dominique Martin, ce nouvel espace illustre parfaitement la raison d’être des consultations citoyennes : « Il y a de ces idées qui ont émergé des consultations citoyennes lors des forums Ma ville Ma voix et qui viennent répondre à une volonté de plusieurs. Je pense qu’il y a plusieurs personnes qui voient depuis longtemps le fort potentiel de ce lieu-là. C’est un magnifique endroit. »

De son côté, David Béland a rappelé que la revitalisation du Vieux Poste figurait parmi les souhaits exprimés de longue date. « Cette première phase qu’on vous présente aujourd’hui est attendu aussi depuis très très longtemps. L’idée du vieux poste est une idée qui existe depuis plusieurs années déjà », a-t-il souligné.

Ce réaménagement n’est que le début. D’autres phases devraient suivre, afin de valoriser davantage ce lieu emblématique et d’en faire un espace encore plus attrayant pour les résidents comme pour les visiteurs.