Baie-Comeau : un succès pour la première piétonisation de la Place La Salle

Par Charlotte Vuillemin 11:45 AM - 14 août 2025
Temps de lecture :

Des commerçants ont récolté des retombées spectaculaires de l'événement.  Photo Kassandra Blais

Du 7 au 10 août dernier, la Place La Salle s’est transformée en un vaste espace piétonnier, le temps d’un projet-pilote qui visait à dynamiser le centre-ville. Quatre jours durant, les citoyens et visiteurs ont profité d’une ambiance festive, d’une météo clémente et d’une offre commerciale revigorée.

Sans statistiques précises sur la fréquentation, l’achalandage s’est toutefois révélé important, au grand bonheur des commerçants et de la Ville.

« On a fait le retour avec tous les commerçants pour savoir un peu le pouls de leur expérience. C’est important pour nous d’être là pour eux, de les soutenir puis de les accompagner parce qu’on a fait ça pour eux », rappelle Jessika Régimbald, agente de développement touristique à la Ville de Baie-Comeau.

Un vent de dynamisme commercial

Plusieurs commerces ont constaté des retombées directes, parfois spectaculaires. « Certains ont doublé leur chiffre d’affaires en quatre jours seulement, si on compare aux autres fins de semaine de la saison estivale », précise Mme Régimbald.

Les boutiques de détail, les restaurants et la microbrasserie ont tous bénéficié d’une clientèle plus diversifiée, incluant des touristes attirés par l’événement.

Au-delà des chiffres, l’expérience a aussi permis aux commerçants et aux résidents de mieux se connaître. La piétonnisation a servi de bougie d’allumage pour la relance de l’Association Place La Salle.

Le projet-pilote de piétonnisation de la Place LaSalle s’est avéré un succès, selon la Ville de Baie-Comeau. Photo Kassandra Blais

Une expérience citoyenne positive

Les commentaires du public, notamment sur les réseaux sociaux, sont largement positifs. Plusieurs citoyens se sont même avancés à proposer une piétonnisation estivale prolongée, à l’image de ce qui se fait ailleurs, comme sur la rue Saint-Germain à Rimouski.

« C’est un peu l’objectif, mais on n’est pas du tout rendu là. Ce projet-pilote là servait surtout à tester la machine municipale, tester la machine des commerçants et aussi des citoyens », ajoute l’agente au développement.

Le respect et la collaboration des visiteurs ont également été soulignés : aucun vol ou bris de matériel n’a été signalé, et la circulation sur la rue Talon s’est déroulée en toute sécurité.

Un test concluant pour l’avenir

Selon Mme Régimbald, ce projet-pilote visait autant à tester la logistique qu’à rassurer les commerçants et citoyens face au changement, notamment quant à la question du stationnement. Les ajustements demandés pour une éventuelle prochaine édition, comme un meilleur vidage des poubelles, relèvent davantage de détails pratiques que de véritables enjeux économiques ou de sécurité.

Un sondage a été envoyé aux commerçants et une rencontre interne aura lieu dans les prochaines semaines. C’est à la lumière de ces échanges que la Ville décidera si l’expérience sera reconduite.

« On est heureux. Je pense qu’on a semé une graine pour faire place au plein potentiel que notre beau centre-ville peut offrir », conclut Jessika Régimbald.

De nombreux visiteurs se sont rendus sur place pour les festivités.  Photo Kassandra Blais

