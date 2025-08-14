CHRONIQUE | Cueillis avec cœur, cuisinés avec flair : les petits fruits nord-côtiers autrement

Toi aussi, tu ressens cette excitation dès que les petits fruits font leur apparition dans nos marchés ? C’est le début d’une saison précieuse ! Celle où la nature nous offre le meilleur d’elle-même, en format miniature, sucré, acidulé, vitaminé.

Ces petits joyaux colorés ne sont pas que savoureux

Tu as surement déjà entendu dire que les petits fruits sont comme les bonbons de la nature. Et c’est vrai : ils sont sucrés, colorés, faciles à picorer… mais contrairement aux friandises, ils sont bons pour toi.

Riches en antioxydants, en fibres, en vitamines, ils soutiennent ton système immunitaire, favorisent la santé cardiovasculaire et aident même la mémoire. Leurs pigments naturels ont des effets anti-inflammatoires reconnus. Et en bonus : ils poussent ici, chez nous, cultivés ou cueillis avec soin par des producteurs passionnés!

Mais entre toi et moi, on fait souvent la même chose : tarte, coulis, confiture. Oui, c’est délicieux. Mais si on sortait un peu des sentiers battus ? Ces petits fruits sont aussi de merveilleux complices dans des recettes salées, nourrissantes et surprenantes. Je t’invite à les redécouvrir en les intégrant dès le déjeuner jusqu’au souper… et même à l’apéro!

Fraise : plus qu’un simple dessert

La fraise, c’est un classique. Mais elle gagne à être explorée au-delà du sucre. Essaie-la en vinaigrette : mixe des fraises fraîches avec un filet de vinaigre balsamique, de l’huile d’olive, un soupçon de moutarde de Dijon et un brin de sirop d’érable. Sur une salade de roquette, avec des noix et du fromage de chèvre, c’est tout simplement renversant.

Autre idée : tranche-les finement sur une tranche de pain grillé, garnie de ricotta et d’un peu de poivre noir. Simple, mais élégant, même pour un brunch improvisé.

Bleuet : ton allié du déjeuner au souper

Le bleuet c’est le roi! En version salée, ose la sauce aux bleuets. Fais revenir une échalote française, ajoute des bleuets, un peu de vin rouge, un trait de vinaigre de cidre, et laisse réduire. C’est magique sur du canard, du porc ou même un tofu grillé.

Framboise : l’acidulée qui fait vibrer tes plats

La framboise, avec son côté acidulé, ajoute du pep à n’importe quel plat. Incorpore-les dans un taboulé revisité, avec menthe fraîche, feta, et pistaches. C’est coloré, goûteux, et parfait pour un lunch sur la terrasse.

Camerise : la méconnue aux mille talents

Tu ne connais pas encore la camerise ? Ce petit fruit bleu violacé, légèrement acidulé, se prête à toutes les folies!

Essaie-la en salsa : camerises, oignon rouge, coriandre, jus de lime, piment jalapeño haché… Et voilà une garniture parfaite pour des tacos au poisson. Ou encore, cuisine-la en chutney sucré-épicé avec du gingembre et du vinaigre de cidre — divin avec un plateau de fromages québécois.

Chicoutai : le trésor boréal

Ah, la chicoutai ! Son goût unique, entre l’abricot et le miel, est souvent utilisé en confiture. Mais elle peut offrir bien plus!

Incorpore-la dans une sauce pour accompagner un saumon poêlé. Ou réduis-la en purée et mélange-la avec de l’huile d’olive légère, un peu de vinaigre de cidre, et tu obtiens une vinaigrette boréale surprenante.

Cueille, goûte, ose

Les petits fruits du Québec, ce sont des joyaux à la portée de nos paniers. Alors cet été, promets-toi d’en faire autre chose qu’un dessert. Amuse-toi. Ose les accords inusités. C’est une façon savoureuse de prolonger l’été dans ton assiette et de redécouvrir, à chaque bouchée, la richesse de notre terroir et nos producteurs locaux, tout en faisant du bien à ton corps!

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.