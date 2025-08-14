Chute-aux-Outardes : trois mineurs arrêtés pour conduite dangereuse en motocross

Trois personnes d’âge mineur de Chute-aux-Outardes pourraient faire face à de multiples accusations notamment de conduite dangereuse, fuite et entrave à un agent de la paix, en lien avec des actions imprudentes en motocross sur la voie publique.

Plusieurs constats d’infraction en lien avec des infractions au code de la sécurité routière pourraient aussi leur être remis, informe la Sûreté du Québec (SQ), par voie de communiqué.

Les événements se sont déroulés le 10 août dernier à Chute-aux-Outardes. Lors d’une patrouille régulière, deux policiers ont observé trois suspects qui circulaient en motocross sur la voie publique en effectuant des actions imprudentes (wheelie).

« Lorsque les policiers ont tenté de les intercepter, les trois suspects ont pris la fuite, ce qui a mené une courte poursuite d’environ cinq minutes », raconte la SQ.

Les policiers ont pris la décision de mettre fin à la poursuite, « par souci de sécurité », car les suspects effectuaient des manœuvres très dangereuses « mettant leur vie et celle des autres en péril ».

« Les policiers ont ratissé le secteur et ont débuté des démarches d’enquête. Rapidement, ils ont obtenu de l’information ce qui les a amenés à se rendre sur la rue Vallilée de Chute-aux-Outardes où ils ont aperçu les trois engins stationnés avec les suspects à proximité », expliquent les forces de l’ordre.

Quand les policiers se sont approchés, deux des trois suspects n’étaient plus sur place. Le troisième suspect a été interpellé.

« Toutefois, il ne collaborait pas aux consignes émises par les agents et a résisté à son arrestation. Un des policiers a dû faire usage de technique de contrôle afin de pouvoir procéder au menottage. Il a d’ailleurs commis des voies de fait sur l’agent, qui a subi des blessures. Il pourrait donc faire face à des accusations de voies de fait sur agent », relate-t-on dans le communiqué.

Par la suite, les deux autres suspects se sont rendus aux policiers et ont également été arrêtés. Les trois suspects ont été libérés pour la suite des procédures.

La Sûreté du Québec mentionne que depuis le début de la saison estivale, elle a reçu plusieurs plaintes concernant « des véhicules hors route (motocross) qui avaient des comportements dérangeants et même dangereux qui mettaient en cause la sécurité des usagers ».

« Ces signalements étaient accompagnés de photos qui venaient bien identifier les véhicules suspects », confirme-t-on.