Équipe Mon Vélo de Baie-Comeau : les ultimes efforts de la saison à Brookvale

Par Charlotte Vuillemin 3:10 PM - 14 août 2025
Temps de lecture :

Un coureur de l'équipe Mon Vélo en plein effort sur le parcours exigeant de Brookvale, Île-du-Prince-Édouard, lors de la dernière manche de la saison 2025. Photo Facebook - Équipe Mon Vélo

Le rideau est tombé sur le circuit canadien de vélo de montagne 2025 avec les deux dernières manches disputées dans les provinces maritimes. Après Dieppe, c’est à Brookvale, à l’Île-du-Prince-Édouard, que les coureurs de l’équipe Mon Vélo ont livré leurs ultimes efforts de la saison nationale.

Chez les juniors, Elisabeth Martin a saisi l’occasion de marquer de gros points dans cette dernière manche comptant pour le cumulatif de la Coupe Canada. Le 8 août, elle s’est hissée sur la 2e marche du podium lors du cross-country court (XCC). Dimanche, elle a signé sa première victoire de la saison en cross-country olympique (XCO).

« J’ai commis des petites erreurs tactiques lors du XCC samedi. Dimanche, j’ai rapidement distancé ma plus proche rivale et je n’ai plus jamais regardé derrière. Le trio de femmes élites juste devant moi m’a donné de l’énergie », a confié la cycliste de 17 ans.

Thomas Martin, pour sa part, vivait sa dernière fin de semaine de Coupe Canada chez les juniors. Il a terminé 15e au XCC et 13e au XCO, profitant de l’absence de certaines têtes de série pour engranger de précieux points.

« L’an prochain, je vais occuper un emploi d’été plus stable et me concentrer sur la rentrée universitaire. Si je prends part à quelques compétitions, ce sera pour le plaisir… Peut-être avec les Élites U23, car je préfère les parcours les plus techniques », a-t-il expliqué, non sans glisser un mot pour sa sœur. « Elle a encore besoin de mes conseils », a-t-il lancé en riant.

Classement cumulatif – Coupe Canada 2025

Les 4 meilleures manches sur 7 retenues :

– Elisabeth Martin : 4e, 1re année chez les Juniors

– Thomas Martin : 26e, fin de ses deux années junior

– Anaïs Bélanger : 6e, 1re année chez les Cadettes

– Alexandre Gagnon : classement non représentatif (3 manches sur 4)

Pour Anaïs Bélanger et Alexandre Gagnon, la priorité demeurait le circuit Coupe Québec et les Jeux du Québec. Leurs résultats prometteurs laissent entrevoir de belles performances pour 2026.

La saison québécoise se poursuivra avec deux rendez-vous majeurs les 16 et 17 août à Alma ainsi que le week-end de la fête du Travail au Mont-Sainte-Anne.

Les objectifs pour l’équipe sont d’améliorer les positions au cumulatif, viser un top 3 pour certains, et briller au classement par équipe.

En première année junior expert, Elisabeth Martin pointe déjà au 43rang mondial, un exploit d’autant plus remarquable qu’elle est la plus jeune Canadienne inscrite au classement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le rappeur lié au BFM et recherché pour une agression à Maliotenam arrêté

Air Canada annulera tous ses vols samedi

Le Festival country des Nord-Côtiers lance ses festivités ce soir

Lire également

Actualité

Le rappeur lié au BFM et recherché pour une agression à Maliotenam arrêté

Consulter la nouvelle
Actualité

Air Canada annulera tous ses vols samedi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer