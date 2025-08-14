Équipe Mon Vélo de Baie-Comeau : les ultimes efforts de la saison à Brookvale

Le rideau est tombé sur le circuit canadien de vélo de montagne 2025 avec les deux dernières manches disputées dans les provinces maritimes. Après Dieppe, c’est à Brookvale, à l’Île-du-Prince-Édouard, que les coureurs de l’équipe Mon Vélo ont livré leurs ultimes efforts de la saison nationale.

Chez les juniors, Elisabeth Martin a saisi l’occasion de marquer de gros points dans cette dernière manche comptant pour le cumulatif de la Coupe Canada. Le 8 août, elle s’est hissée sur la 2e marche du podium lors du cross-country court (XCC). Dimanche, elle a signé sa première victoire de la saison en cross-country olympique (XCO).

« J’ai commis des petites erreurs tactiques lors du XCC samedi. Dimanche, j’ai rapidement distancé ma plus proche rivale et je n’ai plus jamais regardé derrière. Le trio de femmes élites juste devant moi m’a donné de l’énergie », a confié la cycliste de 17 ans.

Thomas Martin, pour sa part, vivait sa dernière fin de semaine de Coupe Canada chez les juniors. Il a terminé 15e au XCC et 13e au XCO, profitant de l’absence de certaines têtes de série pour engranger de précieux points.

« L’an prochain, je vais occuper un emploi d’été plus stable et me concentrer sur la rentrée universitaire. Si je prends part à quelques compétitions, ce sera pour le plaisir… Peut-être avec les Élites U23, car je préfère les parcours les plus techniques », a-t-il expliqué, non sans glisser un mot pour sa sœur. « Elle a encore besoin de mes conseils », a-t-il lancé en riant.

Classement cumulatif – Coupe Canada 2025

Les 4 meilleures manches sur 7 retenues :

– Elisabeth Martin : 4e, 1re année chez les Juniors

– Thomas Martin : 26e, fin de ses deux années junior

– Anaïs Bélanger : 6e, 1re année chez les Cadettes

– Alexandre Gagnon : classement non représentatif (3 manches sur 4)

Pour Anaïs Bélanger et Alexandre Gagnon, la priorité demeurait le circuit Coupe Québec et les Jeux du Québec. Leurs résultats prometteurs laissent entrevoir de belles performances pour 2026.

La saison québécoise se poursuivra avec deux rendez-vous majeurs les 16 et 17 août à Alma ainsi que le week-end de la fête du Travail au Mont-Sainte-Anne.

Les objectifs pour l’équipe sont d’améliorer les positions au cumulatif, viser un top 3 pour certains, et briller au classement par équipe.

En première année junior expert, Elisabeth Martin pointe déjà au 43e rang mondial, un exploit d’autant plus remarquable qu’elle est la plus jeune Canadienne inscrite au classement.