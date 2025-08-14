Feu de fôret aux Escoumins : la circulation est rétablie
Le feu n'a pas eu le temps d'être dangereux. Photo SOPFEU
Un petit feu de broussailles a fait plus de peur que de mal aux Escoumins en début d’après-midi.
La porte-parole de la Sûreté du Québec Nancy Fournier indique que les pompiers ont été dépêchés sur place, et que la circulation auparavant en alternance est revenue à la normale au kilomètres 624 de la route 138 aux Escoumins.
De son côté la conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU Isabelle Gariépy fait savoir qu’il s’agissait d’un « petit » feu.
« C’est un feu qui a été causé par la foudre, et il y a encore quelques travaux à faire par nos équipe même si il est éteint », révèle-t-elle.
Le feu s’est étendu de moins d’un hectare en superficie avant d’être maîtrisé.
