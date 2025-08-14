Saisie de méthamphétamine et de cocaïne sur la route 138

Dans la nuit du 10 au 11 août, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix ont intercepté un véhicule qui circulait sur la route 138. À bord du véhicule, ils ont trouvé plus de 5300 comprimés de méthamphétamine ainsi que plus de 1,5 kg de ce qu’ils pensent être de la cocaïne.

Dans véhicule se trouvaient trois hommes originaires Sept-Îles : Gabriel Thibeault (22 ans), Alexandre Gabriel Gagnon (27 ans) et Bobby Deraspe Duguay (39 ans). Aucun des trois hommes ne possédait de permis de conduire valide lors de l’interpellation par les policiers.

Les trois hommes ont comparu par vidéoconférence devant le palais de justice de La Malbaie.

Pour l’instant, les autorités ne savent pas si les individus interpellés sont reliés à la guerre des stupéfiants actuellement en cours.

Gabriel Thibeault et Alexandre Gabriel Gagnon ont été libérés en attendant la suite de l’enquête alors que Bobby Deraspe Duguay demeure détenu jusqu’à son enquête de remise en liberté.