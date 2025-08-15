16 000 visiteurs de plus que l’an dernier en Minganie

La Minganie enregistre une hausse de 16 000 visiteurs de plus que l’an dernier.

Jusqu’ici, la plupart des MRC de la Côte-Nord ont recensé une hausse de 2 000 voyageurs de plus qu’en 2024, pour la saison estivale. Or, en Minganie, les résultats sont marqués.

« Il y a une tendance de voir les visiteurs voyager vers l’est. La MRC de Minganie a une augmentation de près de 16 000 visiteurs, comparés à l’année passée », indique Josy Anne Dufour, responsable des communications et relations médias de Tourisme Côte-Nord. « Les résultats de mi-saison sont prometteurs. »

Sous fond de guerre commerciale avec nos voisins du sud, on y dénote une baisse des visiteurs américains.

« Seulement 1 % des visiteurs proviennent des États-Unis comparativement à 2 % pour 2024, tandis que le tourisme provenant de l’Europe reste stable à 10 % », précise Mme Dufour.

Malgré les inquiétudes de plusieurs joueurs dans l’industrie du tourisme, la saison touristique est finalement au rendez-vous, selon Tourisme Côte-Nord.

« C’est sûr qu’il est un peu tôt pour mesurer l’impact du conflit américain, mais je peux dire que le tourisme va super bien dans la région », conclut-elle.