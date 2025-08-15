51 postes d’enseignants à pourvoir sur la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:55 AM - 15 août 2025
Temps de lecture :

51 postes d'enseignants sont à pourvoir dans les écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord en date du 11 août. Photo iStock

Il y a 51 postes d’enseignants qui sont à pourvoir dans les écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord, à deux semaines de la rentrée.

Le ministère de l’Éducation a dévoilé jeudi les plus récents chiffres qui datent du 11 août. Sur la Côte-Nord, il y a 972 postes d’enseignants. C’est donc dire que 5,2 % des emplois restent à combler.

Plus spécifiquement, il y a dix postes à combler pour le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire, quatre pour le CSS du Littoral, 34 pour le CSS du Fer et trois pour le CSS de la Moyenne-Côte-Nord.

Pour la Côte-Nord, le nombre de postes d’enseignants à pourvoir est légèrement en diminution par rapport à l’an dernier. En date du 16 août 2024, il y avait 71 postes à combler.

Pour l’ensemble du Québec, 96 % des postes sont comblés, mais il reste 4 100 postes à pourvoir à deux semaines de la rentrée.

Plus de 4 100 postes d’enseignants à pourvoir à l’aube de la rentrée au Québec

