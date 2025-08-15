Festival du Fjord : les festivités sont lancées

La troisième édition du Festival du Fjord est officiellement en marche, avec une météo qui s’annonce parfaite, des groupes musicaux qui décoiffent et des activités toute la fin de semaine.

Ce soir le ciel sera généralement dégagé à Sacré-Cœur et c’est mieux, car un spectacle de drones sera présenté avant le spectacle de David Pineau, malheureusement complet pour les gens qui l’auront appris par ces lignes.

Le spectacle burlesque Scarlettise qui sera présenté à 18h30 est également complet, et sera suivi du groupe Classe Moyenne.

Le samedi la météo s’annonce parfaitement ensoleillée, et avant les spectacles du soir les festivaliers pourront participer à la course des couleurs, à la prise de parole pour les 40 ans d’existence de Boisaco, et à diverses activités pour les petits et grands.

Le soir du samedi, c’est Philippe Tremblay et le groupe Bodh’aktan qui prendront d’assaut le chapiteau.

Finalement dans la journée de dimanche qui s’annonce légèrement pluvieuse, il y aura la petite foire à midi.

Les foodtrucks de La Bonne Patate et de Cake en Folie seront présents au cours de la fin de semaine.