Mélanie Bernier vise le conseil de Baie-Comeau

La Baie-Comoise Mélanie Bernier se présentera aux élections municipales du 2 novembre comme conseillère dans le quartier N.-A.-Labrie de Baie-Comeau.

« Étant native du quartier et possédant une excellente connaissance des problématiques, je me présente comme candidate. […] Cumulant 20 années d’expérience en enseignement et intervention, je possède les qualités requises afin de comprendre et écouter les besoins », déclare-t-elle dans un communiqué.

Mme Bernier priorise la revitalisation du parc du Vieux-Poste.

Si elle devient conseillère, elle compte aussi concentrer ses énergies sur l’érosion des berges de la falaise, les logements subventionnés ainsi que les résidences supplémentaires pour étudiants Cégep.

Elle a aussi à cœur tout ce qui touche aux parcs, à leur entretien et leur développement, et mentionne l’hébergement pour soins en services hospitaliers comme étant une de ses priorités.

« Ma force ne réside pas dans les procédures politiques, bien que je me sois présentée à quelques reprises au conseil municipal, mais plutôt dans les droits de la personne et la justice », lance-t-elle.

« Je considère que nous devons axer nos orientations sur les services offerts afin de répondre aux besoins de chacun, peu importe son statut socioéconomique », ajoute la candidate.