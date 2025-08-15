Une image septilienne finaliste dans un concours scientifique canadien

Emilie Caron-Wart 9:26 AM - 15 août 2025
Temps de lecture :

L’image sélectionnée fait partie des 20 finalistes de la 16e édition La preuve par l’image. Photo Anik Boileau & Jamie Ahloy-Dallaire, Université Laval Jonathan Blais, CERSI — Centre d’éducation et de recherche de Sept-Îles

Une photographie réalisée à Sept-Îles fait partie des 20 finalistes d’un concours canadien de photos de recherches scientifiques. 

L’image « Empreinte navale » met en évidence la blessure profonde d’un rorqual à bosse. Une équipe de chercheurs a réalisé plus de 6 000 photographies de rorquals, tant ceux à bosse que les communs dans la région de Sept-Îles.

Plus de la moitié des rorquals communs et 48 % pour les rorquals à bosse portent des cicatrices comme celle photographiée. Ces blessures proviennent de collision avec un bateau, ou avec des engins de pêche.

« Les conséquences sont sérieuses : tous ces individus blessés montrent aussi des signes d’amaigrissement préoccupants pour leur santé, thème central de cette étude », indique le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

L’étude a été réalisée par Anik Boileau et Jamie Ahloy-Dallaire de l’Université Laval et Jonathan Blais du Centre d’éducation et de recherche de Sept-Îles.

Il s’agit de la 16e édition du concours « La preuve par l’image » de l’Acfas, une organisation sans but lucratif canadienne qui s’est donné comme mission de promouvoir l’activité scientifique, de stimuler la recherche et de diffuser le savoir en français.

Le concours rassemble 20 images originales réalisées par des scientifiques travaillant dans des institutions de recherche au Canada. 

Vous pouvez aller voter au concours la preuve par l’image.

