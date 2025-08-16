Carney salue «le leadership du président Trump» concernant la guerre en Ukraine

Le premier ministre Mark Carney affirme que le leadership du président américain Donald Trump «donne l’occasion de mettre fin à la guerre illégale de la Russie en Ukraine.»

M. Carney a salué les efforts du gouvernement américain pour mettre fin à la guerre dans une déclaration publiée samedi, après la rencontre entre M. Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, la veille.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas assisté au sommet, qui s’est terminé sans accord de cessez-le-feu et sans qu’une piste à suivre pour mettre fin à la guerre ne soit trouvée.

M. Carney affirme dans sa déclaration que le Canada travaille en étroite collaboration avec M. Zelensky et d’autres partenaires afin d’intensifier son appui inébranlable à l’Ukraine.

M. Carney a participé à des discussions mercredi avec des dirigeants européens et s’est entretenu directement avec M. Zelensky lundi.

Le premier ministre affirme sur les réseaux sociaux que les partenaires du Canada insistent pour que les Ukrainiens décident eux-mêmes de leur avenir, avec des efforts diplomatiques renforcés par des pressions militaires et économiques sur la Russie, afin que la guerre puisse prendre fin.

