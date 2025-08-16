Carney salue «le leadership du président Trump» concernant la guerre en Ukraine

Par La Presse Canadienne 5:46 PM - 16 août 2025
Temps de lecture :

Le premier ministre Mark Carney s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Ottawa, le 30 juillet 2025. Photo LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Le premier ministre Mark Carney affirme que le leadership du président américain Donald Trump «donne l’occasion de mettre fin à la guerre illégale de la Russie en Ukraine.»

M. Carney a salué les efforts du gouvernement américain pour mettre fin à la guerre dans une déclaration publiée samedi, après la rencontre entre M. Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, la veille.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas assisté au sommet, qui s’est terminé sans accord de cessez-le-feu et sans qu’une piste à suivre pour mettre fin à la guerre ne soit trouvée.

M. Carney affirme dans sa déclaration que le Canada travaille en étroite collaboration avec M. Zelensky et d’autres partenaires afin d’intensifier son appui inébranlable à l’Ukraine.

M. Carney a participé à des discussions mercredi avec des dirigeants européens et s’est entretenu directement avec M. Zelensky lundi.

Le premier ministre affirme sur les réseaux sociaux que les partenaires du Canada insistent pour que les Ukrainiens décident eux-mêmes de leur avenir, avec des efforts diplomatiques renforcés par des pressions militaires et économiques sur la Russie, afin que la guerre puisse prendre fin.

– Avec des informations de Dylan Robertson

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’école de hockey du Drakkar réunit plus de 80 jeunes 

Hajdu ordonne l’arbitrage exécutoire pour le conflit chez Air Canada

Mères au front se mobilise à la frontière pour dénoncer les politiques de Trump

Lire également

L’école de hockey du Drakkar réunit plus de 80 jeunes 

Consulter la nouvelle
Actualité

Hajdu ordonne l’arbitrage exécutoire pour le conflit chez Air Canada

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer