De l’humour et une revue pour lancer la saison de l’Ouvre-Boîte culturel

L’Ouvre-Boîte culturel lancera sa programmation le jeudi 21 août. La soirée commencera à 18 h et inclura le lancement du 3e numéro de la revue Le Moulin à papier ainsi que le spectacle Rires en boîte.

Le premier événement, qui comprend le dévoilement de la programmation et de la nouvelle revue, est gratuit.

Le spectacle Rires en boîte débutera à 20 h, au coût de 20 $. Il sera animé par André Larocque, avec les humoristes locaux Tommy Tremblay, Mélissa Dufour et Benjamin Lévesque. En vedette, Colin Boudrias présentera 60 minutes de son meilleur matériel.

On connaît Colin Boudrias pour sa maîtrise des sujets délicats et explosifs. Diplômé de l’École nationale de l’humour, il a été chroniqueur pour plusieurs émissions radio de Radio-Canada.

Les extraits de son précédent spectacle Un câlisse de Rayon de Soleil cumulent 2 900 000 visionnements sur les différentes plateformes.