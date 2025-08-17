La clientèle grandit pour Rorqual Manicouagan 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 17 août 2025
Temps de lecture :

Arianne Tremblay, derrière l'entreprise Rorqual Manicouagan, reviendra à Baie-Comeau en 2026 pour donner des cours de sécurité aquatique. Photo courtoisie

La Baie-Comoise Arianne Tremblay nage vers le succès avec son entreprise Rorqual Manicouagan. Elle vient de terminer son deuxième été à enseigner la sécurité aquatique et force est de constater que le bouche-à-oreille fait multiplier sa clientèle. 

C’est à l’été 2024 qu’elle a introduit les cours de sécurité aquatique à Baie-Comeau. Elle offrait un service à domicile, mais enseignait aussi à des jeunes à la piscine municipale. 

« J’ai eu 32 jeunes qui ont suivi des cours l’an dernier, soit à domicile ou à la piscine. Cet été, j’ai décidé de me consacrer aux cours à domicile et j’ai eu 40 jeunes, juste à domicile », mentionne-t-elle. 

« J’ai aimé revoir des jeunes cet été et voir leur évolution. J’ai eu beaucoup de plaisir aussi avec les nouvelles familles pour qui j’ai donné des cours cette année », ajoute celle qui est devenue monitrice en sécurité aquatique et sauveteuse nationale à l’âge de 16 ans. 

Miser sur la sécurité

En 2024, elle a terminé son baccalauréat et a pris la décision de passer ses étés à Baie-Comeau pour apprendre aux jeunes les bases de la sécurité dans l’eau. 

« J’enseigne vraiment les bases liées à l’autosauvetage et à la prévention. Je n’enseignerai jamais à mes jeunes comment sauver quelqu’un qui est en train de se noyer », explique-t-elle.

Ses cours varient selon l’âge des jeunes. Elle navigue avec des concepts comme la reconnaissance des risques, comment reconnaître une personne en difficulté, comment lancer un objet avec ou sans cordage, etc. 

« Selon moi, c’est en inculquant jeune les principes de bases de sécurité qu’on peut sauver des vies. On le voit, il y a encore beaucoup de noyades cet été », note-t-elle. 

Une véritable passion

Donner ces cours est une véritable passion pour Arianne Tremblay.  « Je n’aime pas ça, j’adore ça. C’est une passion et je continue à me former sur le sauvetage », lance celle qui complétera sa formation se sauvetage océanique cet hiver. 

« Et c’est officiel, je reviens donner mes cours à Baie-Comeau l’été prochain. Je fais aussi de la surveillance pour tout ce qui est fête d’enfants et c’est quelque chose que j’aimerais faire davantage l’été prochain », conclut-elle. 

