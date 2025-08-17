Un homme de 22 ans est décédé après une agression armée à Montréal

Un homme âgé de 22 ans est décédé après une agression à l’arme blanche survenue samedi soir dans un parc de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal.

Il s’agit du 26e meurtre de l’année sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Deux jeunes hommes de 19 ans ont aussi été blessés à la suite de la même agression armée. L’un d’eux demeurait dans un état critique dimanche matin, tandis que l’autre se trouvait dans un état stable.

Les trois victimes ont été blessées au haut du corps par un objet tranchant.

Des appels ont été faits au 911 vers 21 h 15 samedi, concernant trois personnes blessées par un objet tranchant, dans un parc situé près de l’intersection de la rue Jules-Poitras et du boulevard Deguire, a indiqué Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM.

Les policiers ont localisé les trois victimes une fois arrivés sur les lieux. Les trois personnes ont ensuite été transportées dans un centre hospitalier.

De possibles témoins ont été rencontrés par les policiers, mais aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec cette affaire pour le moment.

Un périmètre a été érigé pour protéger la scène pour les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire, qui tenteront de faire la lumière sur les circonstances de cet événement.

Les enquêteurs de la section des crimes majeurs du SPVM sont responsables de mener l’enquête.