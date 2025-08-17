Une 18e édition pleine de nouveautés pour les Aventuriers Voyageurs

Les cinémas de Baie-Comeau et Sept-Îles accueilleront dès septembre la 18e saison des Aventuriers Voyageurs, une programmation qui promet de faire voyager les spectateurs aux quatre coins du monde… sans quitter leur siège.

De l’Antarctique à l’Afrique du Sud, en passant par la Norvège et la Turquie, les films proposés, réalisés par des voyageurs passionnés, offriront une immersion dans des cultures fascinantes et des paysages à couper le souffle.

Pour cette nouvelle saison, deux grandes nouveautés sont à l’affiche. D’abord, un film mariant voyage et humour : Philippe Laprise au Portugal. L’humoriste y partage ses découvertes avec un regard unique, entre gags improvisés et moments de stand-up.

Autre ajout marquant : la présentation, dans plusieurs salles, du Festival international Montagne en Scène, un rendez-vous mondial pour les amateurs de plein air et de sports de montagne, déjà diffusé dans 250 villes.

Les spectateurs auront aussi la chance de participer à un concours, en collaboration avec Vacances Celebritours, offrant un voyage en Tunisie pour deux personnes.

La programmation 2025-2026 propose notamment :

Antarctique – immersion aux confins du monde avec rencontres scientifiques.

Tour des mondes – un périple de 15 mois autour du globe.

Turquie – exploration de sites historiques et paysages grandioses.

Sicile et Sardaigne – découverte des joyaux insulaires italiens.

Norvège – fjords majestueux et villes audacieuses filmés par Tommy Ferlatte.

Dubaï et Oman – contraste entre nature préservée et extravagance urbaine.

Afrique du Sud – six mois d’aventures familiales.

Les Pyrénées – 900 km de marche au cœur de paysages époustouflants.

À ces destinations s’ajouteront les éditions hiver et été du Festival international Montagne en Scène, proposant quatre films dédiés au ski, à l’alpinisme, à l’escalade et au kayak.

Pour connaître l’horaire des projections à Baie-Comeau et Sept-Îles et réserver vos places, il suffit de consulter le site officiel : www.lesaventuriersvoyageurs.com.