Baie-Comau : interruption de l’eau le 20 août

Par Karianne Nepton-Philippe 1:00 PM - 18 août 2025
Les travaux prévus et planifiés permettent l’entretien du système à l’usine de transformation de l’eau de la Ville de Baie-Comeau. Photo archives

En raison de travaux majeurs à l’usine de traitement de l’eau de Baie-Comeau, il y aura une interruption de l’eau potable dans la nuit de mercredi 20 août 2025 entre 2 h et 6 h.

Cela pourrait entrainer un arrêt complet ou une baisse de pression de l’eau à travers la Ville. C’est pourquoi il est important de limiter la consommation d’eau au courant de la nuit.

Ces travaux ont été planifiés par l’équipe des travaux publics et de division de l’eau afin qu’il y ait le moins d’impact possible sur la population. C’est pourquoi le tout se fait au courant de la nuit.

Après cela, il y aura un avis d’ébullition préventif aux citoyens de Baie-Comeau. Il sera nécessaire de faire bouillir l’eau une minute à gros bouillons avant la consommation, pour une durée de 24 heures.

