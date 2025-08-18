Boisaco fête son 40e anniversaire

Pour ses 40 ans, Boisaco a pris place dans la programmation du Festival du Fjord avec un événement de drone, une alternative aux feux d’artifice avec moins de bruit.

Le président de Boisaco, Steeve St-Gelais, qualifie de « gagnant-gagnant » la mise en commun de l’activité juste avant le spectacle de David Pineau le vendredi soir lors du Festival du Fjord.

On soulignait le 29 mars 1985, date où Boisaco est officiellement créé et où l’entreprise s’est portée acquéreur des actifs de l’ancienne scierie.

M. St-Gelais n’a pas caché le souhait « d’être encore là dans 40 ans », et a tenu à souligner le travail des fondateurs.

« C’est important de reconnaître le travail de ces gens-là qui étaient présents depuis la première heure et qui ont fait une contribution au fil des années. C’est ce qui fait qu’on est là aujourd’hui », a-t-il fait savoir en entrevue avec le Journal.

Le président convient que les derniers temps n’ont pas été de tout repos pour l’entreprise forestière, qui a jonglé en moins d’un an avec le caribou, le conflit du bois d’œuvre et les menaces de tarifs du président américain.

« On a quand même des enjeux très importants, et il faut tirer notre épingle du jeu dans ce contexte-là. On travaille toujours dans l’optique de se positionner le mieux possible », a-t-il affirmé.