Le Club de golf de Baie-Comeau conserve la Coupe Côte-Nord

Baie-Comeau a une fois de plus confirmé sa suprématie sur les verts de la région en remportant pour une troisième année consécutive la Coupe Côte-Nord.

La compétition, qui réunit les clubs de Baie-Comeau, Forestville et Sept-Îles, s’est déroulée les 16 et 17 août au Club de golf Le Méandre, à Forestville.

La formule du tournoi repose sur deux journées de matchs.

Le samedi, les participants s’affrontent en duo dans un format match-play, avant de passer à des duels individuels le dimanche. Le pointage cumulatif détermine ensuite le club champion.

Cette année, la victoire s’est jouée de très près puisque Baie-Comeau a terminé avec 35 points, contre 34 pour Forestville, tandis que Sept-Îles a dû se contenter de 21 points.

« On a gagné avec un point d’avance seulement », raconte Jonathan Boudreau, capitaine de l’équipe de Baie-Comeau satisfait de cette compétition amicale.

Une compétition rassembleuse

Chaque club sélectionne 20 joueurs par le biais de qualifications locales, ce qui porte à 60 le nombre de participants au tournoi.

Au-delà de la rivalité sportive, la Coupe Côte-Nord est aussi l’occasion de renforcer les liens entre les communautés. Un souper et des activités sociales clôturent d’ailleurs l’événement, soutenu financièrement par Golf Québec.