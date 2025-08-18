Pointe-aux-Outardes : le pont Émile-Lapointe fermé pour travaux

Par Johannie Gaudreault 1:23 PM - 18 août 2025
Temps de lecture :

Le pont Émile-Lapointe de Pointe-aux-Outardes est fermé pour deux à trois semaines aux véhicules. Des travaux y seront effectués. Photo Facebook/Municipalité de Pointe-aux-Outardes

Un bris a été signalé sur le pont Émile-Lapointe, situé sur la rue de Baie-Saint-Ludger à Pointe-aux-Outardes, le 14 août, ce qui force sa fermeture préventive pour les véhicules. Il est toujours possible d’y circuler à pied ou à vélo.

« Ce pont faisait l’objet d’une limitation de charges de 10 tonnes. Les dommages observés touchent plusieurs diagonales, des éléments structuraux qui soutiennent et stabilisent le pont », explique la Municipalité sur ses réseaux sociaux le 18 août.

Les travaux requis devraient s’échelonner sur une période d’environ 2 à 3 semaines. « Le Ministère met tout en œuvre pour rétablir la circulation dans les plus brefs délais, tout en veillant à assurer la sécurité de tous », est-il indiqué.

Notons que la mise en place d’un chemin de détour n’est pas envisageable en raison de la complexité du projet. Toutefois, la Municipalité mettra à la disposition des citoyens des véhicules de liaison à la sortie du pont afin d’assurer leur mobilité durant toute la durée des travaux.

De plus, une fourgonnette cargo est disponible principalement en amont du pont pour les services essentiels (incendie, ambulanciers, Sûreté du Québec) ainsi que pour certains citoyens aux besoins particuliers.

« Le Ministère a également informé ses partenaires, dont la Sûreté du Québec et les services paramédics, pour qu’ils puissent adapter leurs interventions au besoin », conclut l’équipe municipale en remerciant les citoyens de leur compréhension et de leur collaboration.

